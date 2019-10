Lunedì 14 Ottobre 2019, 17:19

Gli agenti del Commissariato Chiaiano hanno effettuato un servizio di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona dell’ospedale Monaldi e della stazione metropolitana di Chiaiano.Nel corso dell’operazione sono stati sanzionati tre posteggiatori che, nonostante il divieto, si trovavano in aree loro interdette in quanto precedentemente sanzionati per l’illecita attività.I poliziotti inoltre hanno controllato un’ampia area di parcheggio in via Santa Maria a Cubito dove hanno accertato la presenza di due dipendenti privi di contratto di lavoro: uno di questi beneficiario di pensione d’invalidità e l’altro di reddito di cittadinanza. Quest’ultimo ed il titolare del parcheggio sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato; mentre per la persona invalida è stata effettuata una segnalazione all’istituto previdenziale.