LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono muniti di guanti, rastrelli e scope, oltre alle mascherine. Un gruppo di cittadini del Rione Sanità si è riappropriato del parco San Gennaro e per due giorni ha ripulito l'area abbandonata da tempo. Erbacce secche, spazzatura, bottiglie di plastica datate e vari oggetti abbandonati. «Un gruppo di cittadini della Sanità dopo mesi di quarantena ha deciso di riaprire un parco abbandonato dalle istituzioni - racconta, tra i promotori dell'iniziativa - Abbiamo effettuato operazioni di pulizia per permettere la fruibilità del bene». Circa una decina i cittadini armati di buoni propositi, tra cui l'attore di teatro, anche lui del Rione Sanità: «Ho visto alcuni ragazzi ripulire il parco e ho voluto contribuire. Purtroppo non sappiamo quando ritorneremo al nostro lavoro» e lancia un appello: «A tutti gli artisti della Sanità e a tutti quelli di buona volontà per chi volesse, venite a darci una mano».Il parco San Gennaro è finito lo scorso anno anche sotto i riflettori dell'organizzazione internazionale Save the Children, per la sua storia controversa: ha subito diverse chiusure e riaperture, fino ad essere dichiarato inagibile. I cittadini della zona provano così a riappropriarsi del polmone verde della Sanità. La situazione negli altri parchi cittadini resta invece preoccupante, come segnalato nelle scorse ore dai sindacati Cisl, Uil e Csa: «I lavoratori - tuonano i sindacati - sono stati investiti dell'apertura dei parchi prima ancora che il Comune redigesse il protocollo di sicurezza obbligatorio, come da Dpcm». I controlli agli ingressi sono pochi e i guardiani delle strutture si limitano a «sorvegliare». Ieri nella Villa Comunale c'era anche chi correva in pieno giorno, intorno alle 12, senza mascherina, cosa vietata dall'ordinanza regionale: fare jogging è consentito soltanto la mattina dalle 6 alle 8,30. Al netto dei controlli occasionali e distratti, il degrado della Villa è un pugno nello stomaco. Zone recintate, alcuni cestini piegati a terra, parti marmoree malridotte, fontane sporche e senza acqua ed erba bruciata e non curata sparsa ovunque.Meglio il Virgiliano, dove due giorni fa erano presenti controlli di polizia, con divieto di ingresso per i cittadini senza mascherina e stop alle biciclette. Qualche erbaccia di troppo non tagliata, ma rispetto alla Villa Comunale un'oasi felice: «Purtroppo non è stato fatto nulla nei parchi da prima del Covid - evidenzia Benedetta De Falco, dell'associazione premio Greencare - Si poteva approfittare proprio di questo periodo di chiusura per fare manutenzione, magari chiedendo deroghe speciali». Al Virgiliano, due giorni fa, anche il drone anti-assembramenti in dotazione ai vigili urbani di Napoli. Lo strumento verrà utilizzato ogni giorno in una diversa area verde.«Accanto ad un maggior numero di tavolini ed ombrelloni - rimarca Benedetta De Falco - con l'allargamento degli spazi dedicati alla ristorazione, fruizione che potrebbe essere preclusa ad ampie fasce di popolazione per la diffusa contrazione della capacità di spesa dei cittadini e l'assenza di turismo, sarà nell'offerta di verde che l'amministrazione comunale potrà ricostruire quel senso di comunità sfaldato dal distanziamento sociale. Ed in quei quartieri della città, dove il verde scarseggia, creare delle pedonalizzazioni temporanee per consentire il gioco e lo sport dei giovani. A Milano ci stanno pensando e le hanno battezzate play street, utili ad affrontare la nuova normalità». Tra le proposte di Greencare al Comune anche quella «di affidare, per la ripresa dell'attività motoria di qualità, a palestre, polisportive, scuole di danza, ora chiuse, alcune aree verdi dove far praticare sport ed in cambio garantire il servizio di accesso e controllo dell'area».