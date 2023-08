Sembrava in dirittura d’arrivo l’eterno cantiere del Parco della Marinella: ruspe in azione, operai al lavoro, le prime fondamenta delle future strutture già gettate. Invece il traguardo si allontana: scavando al di sotto del piano di calpestìo è stato trovato un nuovo “giacimento” di amianto. Così i lavori sono stati bloccati, nel rispetto delle norme di sicurezza, ed è partita la (lenta) macchina burocratica della rimozione sicura di quel materiale.



Dopo aver aver spianato “colline di monnezza” alte fino a cinque metri e portato via tonnellate di rifiuti, sono iniziati, alla fine di giugno, gli interventi per la futura sistemazione della base del terreno sulla quale far sorgere prati, alberi e viottoli del futuro Parco della Marinella.

Si tratta di un’operazione abituale per chi esegue questo tipo di interventi: vengono scavate piccole trincee per capire qual è lo stato del suolo sul quale si dovrà, in seguito, lavorare per depositare il terreno fresco sul quale piantare erba ed essenze. In burocratese si chiama «piano di indagine del suolo post attività di rimozione dei rifiuti» ed è una maniera per scoprire se al di sotto delle montagne di pattume era nascosta altra immondizia.

Lo scorso sei di luglio, era un giovedì, durante uno scavo di controllo viene fuori qualcosa di sospetto. A circa un metro di profondità erano stati seppelliti rifiuti di ogni genere, montagne di stracci e resti di tubazioni che, si sospetta, possono essere fatte di amianto.

Nel rispetto delle norme gli interventi vengono sospesi in attesa di indagini da parte di esperti.

Operai fermi, esperti al lavoro. Quattro giorni dopo, il 10 di luglio, arriva la conferma, quello individuato è proprioFortunatamente un’accurata verifica dell’aria chiarisce che non ci sono fibre disperse nell’aria per cui non c’è stato pericolo per gli operai.Alla ditta che sta eseguendo i lavori viene chiesto di proseguire con lo scavo in nuovi punti dell’area del futuro parco alla ricerca di possibili altri pericoli sotterrati. Nel frattempo scatta la procedura di coinvolgimento della Asl per stabilire un percorso corretto da intraprendere a seguito del ritrovamento di quei rifiuti pericolosi.Intanto palazzo San Giacomo si porta avanti con l’organizzazione e lancia un bando interno a tutto il personale del Comune, per individuare un dipendente che possa occuparsi delle procedure del caso. Domani scadrà la procedure di interpello con la quale si ricerca, negli uffici comunali un professionista esperto nella redazione di un piano di smaltimento e gestione di rifiuti speciali, nella caratterizzazione dei terreni da scavo e anche nelle procedure burocratiche per la comunicazione con gli Enti coinvolti nel processo di gestione del materiale.Se non ci saranno candidati interni all’Amministrazione partirà la ricerca di un esperto esterno al Comune, ma il percorso si allungherebbe ulteriormente e il prosieguo delle attività subirebbe ulteriori rallentamenti.Già in passato nell’area del parco della Marinella erano stati rinvenuti cumuli di amianto, ma si trattava di materiale gettato direttamente sul terreno, frutto dello scarico effettuato da pirati dell’immondizia.Risale al 2008 un giallo che non ha ancora trovato chiarimenti: da un deposito comunale di via Dorando Petri venne rubato un container da venti piedi colmo di amianto, dopo qualche giorno nell’area del parco della Marinella venne scoperto un gigantesco cumulo di amianto mescolato a strisce di plastica con la scritta «pericolo» identiche a quelle che circondavano il container. Qualche giorno dopo il ritrovamento, di fianco al cumulo di amianto venne ritrovato il corpo di un ghanese ucciso a coltellate. Un collegamento fra i due episodi apparve immediatamente chiaro, anche se nessuna indagine ha mai appurato la verità su quella strana vicenda.Solo dopo la rimozione del materiale pericoloso, al parco della Marinella potranno riprendere i lavori che sono già in una fase piuttosto avanzata. Negli spazi del cantiere sono già visibili gli interventi edilizi per le strutture che dovranno sorgere all’interno del parco, soprattutto l’area ristoro che avrà una forma arrotondata, la zona del “teatro” davanti alla quale, secondo il progetto, dovrebbe sorgere unaper dare copertura dal sole d’estate e dal maltempo d’inverno, e i campetti da basket e volley previsti nei pressi del marcato ittico. Sono proprio le opere edilizie che richiedono maggiore tempo di realizzazione, sicché il fatto che siano già partite, invita a sperare in uno sprint che possa consegnare finalmente il parco alla città in tempi relativamente brevi.Il sindaco Manfredi aveva auspicato una conclusione dei lavori entro il 2023, ma non immaginava che oltre al deposito di cumuli, qualcuno avesse anche scavato sotto al parco della Marinella per nascondere i rifiuti.Adesso i tempi subiranno un inevitabile allungamento anche seassessore al Verde che segue quotidianamente le vicende del Parco della Marinella, invita ad avere fiducia: «Purtroppo questo rallentamento non dipende da noi - spiega - ma io ho fiducia che i lavori riprenderanno in tempi stretti. La mia sensazione è che entro il primo semestre del 2024 il parco sarà completato e a disposizione dei napoletani. Ma non voglio sbilanciarmi con una promessa ufficiale finché non saranno completate le ricerche di eventuale altro materiale seppellito».Santagada spiega che la voglia di arrivare alla conclusione di questa storia infinita non può interferire con le necessarie procedure di sicurezza: «La tutela dei lavoratori è al primo posto in questi casi. Meglio un mese di attesa in più che un lavoratore esposto al pericolo, su questo sono certo che ciascun napoletano sarà d’accordo con me».