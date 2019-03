Napoli, il gioco dell'oca del parco della Marinella: dopo gli sgomberi tornano gli alloggi

Venerdì 1 Marzo 2019, 13:00

L’operazione di sgombero e abbattimento delle baracche abusive nel parco della Marinella non sembra essere andata a buon fine.Gli abitanti degli alloggi di fortuna sono tornati a rioccupare la zona o, forse, non se ne sono mai andati.«Io vivo qui da quattro anni», dice un ragazzo di colore appena uscito dall’area a due passi da via Marina e quasi resta sorpreso: «Sgomberi? No no, noi viviamo qui dentro il parco».Non ci sono solo loro, però, c’è anche chi continua ad utilizzare quell’area per drogarsi e il viavai sembra continuo. I napoletani assistono da anni a queste scene di degrado e di degrado che ormai pare inarrestabile.