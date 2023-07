Napoli, palma incendiata al parco Mascagna: «Serve la videosorveglianza»

Un grave atto vandalico è stato compiuto nel corso della notte in via Pacio Bertini, nel quartiere Arenella, proprio all'ingresso, chiuso oramai da mesi con l'area retrostante transennata e in uno stato di totale degrado e abbandono, del parco Mascagna.

Una bellissima palma, una delle poche sopravvissute alla strage del famigerato punteruolo rosso, è stata distrutta dalle fiamme, con il tronco in buona parte carbonizzato e le foglie ridotte in cenere. A denunciare l'accaduto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che da tempo segue le vicende, purtroppo non esaltanti, che riguardano l'unica area a verde pubblico a disposizione delle migliaia di persone che risiedono nell'area posta a confine dei quartieri Vomero e Arenella.

«Se si trattasse di un evento doloso, come s'ipotizza - sottolinea Capodanno -, anche se si attendono al riguardo le risultante degli accertamenti in corso da parte delle autorità preposte, ci troveremmo di fronte all'ennesimo episodio determinato dal permanere dello stato di totale abbandono e di degrado dell'area del parco Mascagna, dove, da diverso tempo a questa parte, i residenti si trovano, tra l'altro, a combattere con i problemi di una microdelinquenza, sempre più agguerrita, come dimostra il grave episodio denunciato da alcune madri esasperate, per l’ennesima aggressione avvenuta nei giorni scorsi da parte di una baby gang ai danni di alcuni ragazzini che si trovavano nella zona in questione».

«Adesso – continua amareggiato Capodanno – questa ennesima grave vicenda rischia di finire poi nel silenzio senza che si assumano provvedimenti operativi atti ad arginare se non a stroncare definitivamente questi frequenti episodi delinquenziali che vedono il quartiere aggredito da teppisti, balordi e adesso anche da piromani, come dimostra l'incendio della palma. Eventi più o meno analoghi sono purtroppo all’ordine del giorno.

Non solo, ma oramai i cittadini spaventati e sfiduciati, sbagliando, non sempre denunciano neppure le numerose angherie alle quali sono soggetti» puntualizza Capodanno.

Sulla grave situazione della sicurezza al Vomero, segnatamente nell'area del parco Mascagna, anche alla luce degli ultimi gravi episodi, Capodanno chiede un’apposita riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico anche per valutare la necessità d'installare, in immediato, un sistema di videosorveglianza.