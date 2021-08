Parco Nazionale del Vesuvio: asporta pietre laviche, denunciato un turista francese

Ieri mattina gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in contrada Osservatorio per la segnalazione di un furto. Veri e propri atti vandalici, volti a deturpare il territorio. A essere denunciato a seguito delle segnalazioni, è stato un turista a bordo di un'auto, sorpreso a rubare le famose pietre laviche.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA L'Asl Napoli 3 Sud al fianco dei turisti in vacanza IL PREMIO Vesuvio, al Lacryma Christi di Terzigno il «WineHunter... IL FOCUS Siccità e carenza di manodopera: è la torrida estate...

I poliziotti, giunti sul posto, hanno intercettato e controllato il veicolo segnalato in cui hanno rinvenuto quattro pietre di schiuma lavica che il conducente aveva prelevato dal ciglio della strada, in prossimità della gola del Vesuvio. Un turista francese di 46 anni il colpevole, denunciato per violazione della legge sulle aree protette.