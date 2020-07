Napoli, al Parco San Paolo riprendono i lavori: «Se va bene ci vorranno altri 7 anni»

LEGGI ANCHE

Ripartono i lavori al Parco San Paolo a Fuorigrotta dopo due anni di stop per i cantieri della linea 7. Una “nuova fase” che però - almeno per il momento - è concentrata solo sui sotto servizi e sullo spostamento di parte del sistema fognario. A parte questo ed il nuovo piano traffico, su viale Maria Bakunin, i cittadini dovranno ancora avere pazienza prima di vedere la stazione completata.«Attualmente - afferma l’assessore al welfare della X Municipalitá- siamo ancora ad una fase preparatoria dei cantieri. Ma nulla è ancora cambiato. Siamo contenti che almeno siano ripresi gli interventi per i sottoservizi ma è poca cosa. Il cantiere tiene ancora in ostaggio il parco ed i residenti non sanno più quanto dovranno aspettare».«Ci vorrebbero almeno altri 7 anni - conclude la Boccardi - prima di mettere la parola fine su questa stazione. Un tempo ancora lungo che non sarà facile affrontare in queste condizioni. La viabilità cambia spesso ed i parcheggi restano un problema che crea non poche difficoltà. Oltretutto anche i valori degli immobili sono precipitati e questo ha peggiorato la situazione. Ecco perché crediamo sia il caso di mantenere gli impegni e far ripartire gli operai nel più breve tempo possibile».