Martedì 11 Giugno 2019, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 18:04

Una enorme area verde ridotta a sterpaglie da anni. L'ennesima situazione di degrado della periferia est della città riguarda il piccolo parco in viale delle Metamorfosi, a due passi dall'Ospedale del Mare di Ponticelli.É stato ribattezzato il "parco dei tossici" proprio perché ormai frequentato solo dai tossicodipendenti che cercano un luogo appartato per consumare le sostanze in tranquillità. L'erbacce sono cresciute a dismisura e sono diventate così alte e fitte tanto da ricoprire le panchine e rendere impraticabili i vialetti. Il piccolo polmone verde sorge a ridosso di un complesso residenziale privato: balconi e finestre delle abitazioni affacciano proprio sullo spazio verde abbandonato da tutti, ormai trasformato in una foresta. A due passi c'è, invece, il «lotto O» conosciuto come «lotto zero».Erba non curata ma non solo. Ci sono anche rifiuti e spazzatura abbandonati nel verde: per lo più si tratta di oggetti in plastica, cartacce, residui di cibo consumato sul posto. Nel pieno degrado, però, non si può non notare che i punti luce che insistono nell'area sono stati recentemente sostituiti con le lampade a led. Un paradosso.Negli anni scorsi è stato presentato agli organi competenti un progetto che prevede la riqualificazione del parchetto. Un imprenditore ha chiesto l'affido dell'area di oltre 5mila metri quadrati rispondendo a un avviso pubblico del Comune di Napoli. La proposta progettuale prevede il ripristino delle aiuole, la realizzazione dell'impianto di irrigazione automatico, di giostrine per i bambini, di un chiosco con servizi igienici e di una buvette. Oltre alla piantumazione di alberi e piante ornamentali, è previsto anche uno spazio destinato all'esposizione di auto e moto d'epoca. Poi è saltato tutto - insieme ai progetti presentati anche per altre aree verdi presenti in città - e non sono stati realizzati nemmeno gli ordinari interventi di pulizia: così il bene pubblico è stato gradualmente sottratto alla cittadinanza.Una zona particolarmente degradata. Anche l'area che sorge a fianco al parco risulta in condizioni di incuria da anni. Ci sono numerosi cumuli di spazzatura sversati sulla carreggiata . L'erbacce ricoprono l'accesso a una rampa stradale costruita tre decenni fa e mai ultimata probabilmente per un errore di progettazione.