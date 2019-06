Giallo al Pareo Park, ustionati 150 bambini: «Ma tutti i valori erano nella norma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scottature sotto i piedi, eritemi e strane bolle alle estremità e in altre parti del corpo, infiammazioni della congiuntiva: sono i postumi di una domenica di caos e paura per oltre cento famiglie che con i rispettivi bambini, ieri, avevano raccolto al volo l'offerta di trascorrere a prezzi popolari (10 euro) la giornata di apertura della stagione estiva al Pareo Park, il Parco acquatico di Licola. Una giornata iniziata di buon mattino, all'insegna del divertimento e della spensieratezza per adulti e bambini ma che ha virato verso la paura quando a metà mattinata qualche genitore ha notato la comparsa di bollicine sotto i piedi di alcuni bambini. Condotti in infermeria a una ventina di essi sono state praticate le prime cure tamponando le dolorose bollicine sollevatesi e scoppiate sotto la pianta dei piedi.A quel punto il gestore del parco ha fatto diramare un avviso dai megafoni facendo uscire tutti dall'acqua suggerendo di restare all'ombra sotto gli ombrelloni. L'attesa di chiarimenti si è ben presto trasformata in caos per le proteste e le richieste di rimborso del biglietto. Vista la ressa il gestore del parco ha chiamato la polizia le cui sirene si sono ben presto sovrapposte a quelle di alcune ambulanze richiamate sul posto da genitori e famiglie più per il panico che per necessità vera.