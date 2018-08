Napoli, parla l'immigrato ferito al Vasto: «Non lo so se è razzismo ma ho avuto molta paura»

Venerdì 3 Agosto 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 14:59

«Adesso devo pensare a me e poi vedrò se restare o meno a Napoli. Non so se è razzismo, anche perché io qui non ho mai fatto casini». Queste le promemoria parole di Cissé Elhadji Diebel, il ragazzo 32enne ferito ieri sera da colpi d'arma da fuoco al Vasto. Il enegalese ambulante e con permesso di soggiorno non si spiega il perché di tanta violenza e adesso si sente un sopravvissuto.«È stato il telefono cellulare a salvarmi la vita» racconta «perché l’altra pallottola è stata fermata prorpio dal dispositivo che avevo in tasca. È successo tutto all’improvviso. Io ero uscito per andare al ristorante non con i miei amici ed una volta li ci eravamo fermati a parlare. Ho sito questi due ragazzi sul motorino che si sono fermati prorpio davanti a me e mi hanno sparato. Io non ho una spiegazione per tutto questo. È incredibile che una persona si fermi per sparare e poi vada come se non fosse accaduto nulla. Ora devo pensare prima a riprendermi e poi vedrò se restare o meno a Napoli».