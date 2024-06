Accessi limitati alle spiagge libere posillipine: le prenotazioni obbligatorie per i bagnanti partiranno ufficialmente domani. Il sito www.spiaggelibere.it (stesso dominio dell’anno scorso) è comunque già attivo: «Il sistema di prenotazione è disponibile dalle 8 alle 23 di tutti i giorni - si legge sulla homepage - ed è possibile prenotare il proprio ingresso per il giorno successivo. Ogni singolo utente può effettuare fino a tre prenotazioni per ogni settimana. L’accesso di minori è consentito solo se accompagnati da un adulto. Su queste spiagge non è consentito l’accesso ai cani in quanto non attrezzate per poterli ospitare. Il 5% dei posti disponibili potrà essere riservato a categorie protette (ai sensi della legge 69/1999) e anziani (maggiori di 70 anni di età), che potranno accedere senza prenotazione online». La pioggia di ieri, in ogni caso, ha logicamente impedito il bis di folla di bagnanti dello scorso fine settimana. Staremo a vedere quello che accadrà oggi, in funzione del meteo di questa Festa della Repubblica 2024 che cade di domenica.

APPROFONDIMENTI Napoli, assalto alle spiagge libere e c’è chi si tuffa dai balconi: «Scatta il numero chiuso» Mare a Napoli, l'assalto ai lidi: da Posillipo a Bagnoli è l'estate del sold out

Le regole

Stando alle regole introdotte, in sostanza, quest'estate ogni cittadino potrà andare al mare nei dintorni di Palazzo Donn’Anna non più di tre volte a settimana. Va ricordato però che le limitazioni degli accessi riguardano queste fette di spiaggia più l’area marina protetta della Gaiola. Per il resto, Mappatella Beach compresa, non c’è alcun numero chiuso (proprio a Mappatella Beach, il Comune sta lavorando per l’installazione di attrezzature sportive). Come l’anno scorso, alla spiaggia delle Monache si accederà tramite il lido Sirena. E alle fette di spiaggia più piccole dall’altro versante di Palazzo Donn’Anna si arriverà passando dai lidi Ideal e Bagno Elena. «È attivo il sistema di prenotazione online per le spiagge libere di Posillipo che hanno accesso unicamente dai Bagni in concessione – si legge sul sito di Palazzo San Giacomo – Collegandosi al sito www.spiaggelibere.it si possono prenotare, per la giornata successiva, gli accessi alla spiaggia di Donn’Anna (25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) e delle Monache (450 accessi dal Bagno Sirena). Si possono usare i servizi dei lidi di entrata. I numeri rispettano i criteri di sicurezza e sono leggermente aumentati dopo l'esperienza della scorsa stagione balneare».

L’accordo

L’app è stata efficientata rispetto a 12 mesi fa. La novità principale riguarda proprio la possibilità di evitare che le spiagge risultino “piene” virtualmente, ma semideserte nei fatti. Chi, nel giugno passato, si prenotava ma poi decideva di non andare al mare, occupava comunque il posto. Risultato: tanti bagnanti rimanevano senza spiaggia e formavano lunghe code all'esterno dei lidi posillipini. Il sistema, da adesso in poi, libererà invece “live” eventuali posti vuoti. Se chi ha prenotato non si presenta, in sostanza, perde il posto. L’accordo tra le strutture balneari e le istituzioni, sottoscritto dall’Autorità portuale, dai Bagni Ideal, Sirena ed Elena, è stato controfirmato dal Comune nelle scorse ore. A questo accordo, si aggiunge l’altro, biennale, firmato sulla Gaiola nel 2023. «Inizieremo domani con le prenotazioni – è il ragionamento dell’assessore comunale Edoardo Cosenza, che ha la delega al Mare – cosi durante la settimana i clienti potranno abituarsi in vista del weekend. La prenotazione verrà fatta il giorno prima per il giorno dopo, con ingresso entro le 13. Qualora i prenotati non si presentassero entro le 13, la prenotazione decadrà in automatico e verrà rimessa a disposizione per lo stesso giorno dalle 13.00.01. Questa è una novità per avere sempre la massima capienza, senza vuoti. Il titolo di acceso sarà convalidato sia in entrata che in uscita, con una rimessa a disposizione del posto subito dopo l’uscita».