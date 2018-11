Napoli, partono gli sgomberi: via gli abusivi della camorra dalle case di Ponticelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 07:00

Comincerà da Ponticelli e probabilmente dai 420 appartamenti del parco Conocal, l'operazione «Case Pulite» voluta dal ministro degli interni Matteo Salvini. Sulle occupazioni abusive guidate dai boss e sulle compravendite della Camorra Spa in quell'area indaga da tempo la Dda, e nel corso dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica che si son tenuti in prefettura nelle ultime settimane, il rione è stato segnalato come uno di quelli a più alto rischio. Molte delle case del Comune sono state occupate abusivamente e, lo hanno raccontato i pentiti, alcune sarebbero anche diventate la base operativa dei clan D'Amico e Di Micco che per anni si sono contesi le undici piazze di spaccio del quartiere a colpi di mitraglietta. All'amministrazione, che è proprietaria degli alloggi, è toccato il compito di preparare l'elenco degli assegnatari, di chi ha richiesto regolarizzazione, di chi, invece, vorrebbe il subentro al posto, di chi detiene il contratto di affitto.