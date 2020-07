LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha appena qualche giorno di vita, ma ha già una bella storia da raccontare quando sarà più grande. Infatti, la sua venuta al mondo ha in sé qualcosa di sorprendente e avventuroso, degno di una di quelle commedie cinematografiche leggere e divertenti, che offrono allo spettatore un’ora e mezza di spensieratezza nella convinzione che certe scene possono essere solo frutto della vivida fantasia degli sceneggiatori. E invece, nel giro di poco più di un’ora,«A pensarci sono ancora incredula – confessa, la giovane madre del neonato –. Alle 18 del pomeriggio ho fatto l’ultimo controllo in clinica e nulla faceva pensare a un parto imminente, anche se, comunque, ero al termine del periodo di gestazione». Oltretutto, la donna è un’ ostetrica e il compagno è un ginecologo , quindi il futuro nascituro è in una botte di ferro: «E invece mi sono svegliata in piena notte con le doglie – racconta la 30enne –.(il padre del bambino, ndr) ha avuto appena il tempo di andare a prendere l’auto e risalire, mi ha trovato già con le acque rotte e pronta per partorire». A quel punto non c’è più tempo per andare nemmeno all’ospedale più vicino: «La nostra cucina si è trasformata in una sala parto , ma, anche se siamo del campo,».Ma Peppe e Luisa non sono soli: «Per fortuna ci hanno raggiunto mia madre e mia sorella, che hanno portato l’occorrente e hanno assistito Peppe durante il parto – racconta la donna –. È andato tutto liscio e, mentre il padre aveva già effettuato il clampaggio del cordone ombelicale , fermando il flusso sanguigno con un nastro rosa, e poi tagliandolo utilizzando un trinciapollo. Nel frattempo, il nostro primo figlio di quattro anni si era svegliato e gridava di gioia per l’arrivo del fratellino».I due pensano che il “peggio” è passato e ormai non resta che raggiungere la clinicadidove lavorano, ma è a questo punto che iniziano i colpi di scena: «Ci mettiamo in macchina per andare in clinica,– ricorda Luisa –. Un attimo di panico, poi chiamiamo mio suocero perché ci raggiunga con la sua auto. Quando arriva, io, Peppe e il bimbo saltiamo sull’altra macchina e filiamo via, ma dimentichiamo di prendere il telecomando dell’antifurto, che puntualmente, bloccando la vettura . Altro momento di panico, ma a quel punto decidiamo di chiedere soccorso ai nostri colleghi della clinica . Nel frattempo, però, riusciamo a disattivare l’antifurto e decidiamo di ripartire, raggiungendo l’entrata della clinica opposta a quella dove eravamo attesi. Insomma,. E ora, a qualche giorno di distanza, possiamo riderne perché per fortuna stiamo tutti bene».