Domenica 11 Novembre 2018, 09:23

Una lettera della Curia è già arrivata alla Fondazione Giambattista Vico: l'accordo di convenzione per la gestione della chiesa di San Gennaro all'Olmo è rescisso ad horas. La lettera è stata scritta subito dopo l'esplosione dello scandalo del party horror all'interno del luogo sacro.Nella notte di Halloween è stata organizzata una festa a base di musica e alcol dentro la chiesa dove fu battezzato Giambattista Vico, nel corso della festa una rappresentazione teatrale sui martiri della rivoluzione napoletana del 99 è culminata con una impiccagione messa in scena sull'antico coro che sovrasta l'altare.A dare la stura allo scandalo sono state le fotografie scattate nel corso della serata. Venerdì, prima che venissero oscurate dal sito degli organizzatori, abbiamo recuperato una parte di quelle immagini: c'erano ragazze discinte sedute sull'altare cinquecentesco, si mostrava l'angolo bar allestito in un lato della chiesa, di fronte all'angolo destinato ai due dj che si sono alternati nella serata. Immagini corrette per una discoteca, non per una chiesa, soprattutto se la chiesa è antichissima e storica.