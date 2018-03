Napoli, sarà una pasqua blindata: nuove pattuglie su tutti treni e nelle stazioni

Mercoledì 28 Marzo 2018, 18:35

Con l'allerta terrorismo ai massimi livelli a Roma e in tutta Italia, anche la polizia ferroviaria incrementerà i suoi servizi nel periodo delle festività pasquali in relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario.Nel dettaglio, ci saranno 55 pattuglie nelle stazioni della Campania, saranno potenziati i servizi su oltre 30 treni, saranno impiegate cinque squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno; saranno rafforzati i dispositivi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e saranno intensificati i servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.In tutta Italia, nel periodo delle festività pasquali e per i ponti di primavera, la polizia ferroviaria disporrà giornalmente in media di 1.500 operatori e 750 pattuglie in stazione e a bordo treno. Servizi straordinari di controllo sono già in atto in Campania, per un totale di 22 scali ferroviari controllati, 610 persone identificate, di cui 151 positive allo Sdi, 323 bagagli a seguito di viaggiatori controllati e uno denunciato.