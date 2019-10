Martedì 8 Ottobre 2019, 18:28

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato in via Pasquale Frustaci un’autovettura Smart con a bordo due persone. Dal controllo è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida ed era stato già stato denunciato altre due volte negli ultimi sei mesi per guida senza patente. L’uomo, un 22enne, è stato nuovamente denunciato e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.