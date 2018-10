Napoli, paura alla chiesa di San'Agostino alla Zecca: «Si sta sradicando il tetto, intervenite»

Lunedì 29 Ottobre 2018, 15:38

Chiesa di Sant'Agostino alla Zecca, il vento forte di queste ore ha sradicato buona parte del tetto. I residenti degli edifici circostanti stanno allertando i pompieri per paura che possano cadere e provocare danni a cose e a persone.«Siamo spaventati – dice una residente – dai nostri balconi vediamo queste tegole sollevarsi sempre di più per il forte vento, abbiamo paura di scendere di casa». «I lavori di restauro della Chiesa sono stati ultimati di recente – reclamano alcuni esercenti – è davvero sconcertante verificare un pericolo così grande su nuove realizzazioni, restiamo chiusi dentro i nostri negozi per paura».Sant'Agostino alla Zecca ha riaperto al pubblico l’anno scorso, nel periodo di Natale a seguito della conclusione dei lavori strutturali. La Chiesa, nell'aprile 2011, necessitò di un restauro, in quanto un blocco di piperno del campanile era crollato sulla strada circostante, mettendo in pericolo l’incolumità delle persone.