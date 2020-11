Pochi visitatori al cimitero di Poggioreale a Napoli che, normalmente affollatissimo nel giorno in cui si celebrano i defunti, appare oggi quasi deserto per la paura - così se lo spiegano anche i fiorai rimasti senza clienti - di contrarre il virus. Anche questo rito quindi, cosi caro ai napoletani e celebrato anche nella 'Livellà, famosa poesia di Toto, subisce il clima di timore dovuto alla pandemia.

«Non c'è nessuno, proprio nessuno - si lamenta una fioraia che ha la sua merce esposta d avanti all'ingresso del monumentale camposanto - contavamo in questi due-tre giorni di fare un buon incasso anche in previsione di un probabile nuovo lockdown ma peggio di cosi.....» Anche i pochi visitatori appaiono un pò spaesati tra i viali vuoti e si capisce che la maggior parte di loro, vestiti ancora di nero per il lutto, vengono a fare visita ad un loro caro scomparso da poco. Operatori e addetti alla manutenzione sono comunque stati attivati ed a chi entra viene misurata la temperatura e spiegate le regole di comportamento per contrastare il contagio.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha deposto fiori alle tombe degli ex Presidenti della Repubblica, De Nicola e Leone, e su quella di Annalisa Durante, vittima innocente della camorra mentre il cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato la Messa per i Defunti alla presenza di pochissimi fedeli.

