Napoli, paziente scappa dall'ospedale in camice e incendia rifiuti: paura a Chiaia, danneggiata la tenda di un bar a piazza Amedeo

Si è allontanato dall'ospedale del Mare dove era ricoverato e nella notte, camice da paziente addosso, ha incendiato rifiuti nel pieno centro di Napoli.

Sono state diverse segnalazioni dei cittadini a determinare l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile. Nel tratto di strada tra Piazza Amedeo e via Chiaia i residenti avevano segnalato un uomo con un camice da paziente ospedaliero che incendiava rifiuti.

I militari hanno accertato che era tutto vero ed hanno scoperto che a mettere in atto il tutto era stato un 57enne dei Quartieri Spagnoli già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Danneggiata dalle fiamme la tenda di un bar in piazza Amedeo.