Napoli, pc portatile rubato e rivenduto su un sito: recuperato dalla polizia

Gli agenti della Polizia di stato del Commissariato Posillipo dopo una meticolosa indagine sono riusciti a riconsegnare un pc portatile, rubato il 26 settembre in via Petrarca, al legittimo proprietario.



Il giovane, nel riprendere la la propria vettura parcheggiata, trovava lo sportello forzato e notava che dalla stessa auto era stato asportato il pc portatile. Il giovane malcapitato denunciava immediatamente l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato, che subito si sono attivati.



Le indagini hanno portato alla perquisizione, effettuata ieri, presso un esercizio commerciale nella zona dei Ponti Rossi di proprietà di un 25enne. All’interno dell’esercizio sono stati rinvenuti, oltre al il pc portatile, anche numerosi telefoni cellulari e pc portatili di dubbia provenienza e che sono al vaglio di indagini. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il 25enne denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Lunedì 1 Ottobre 2018, 19:11

