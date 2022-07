Agguato a Napoli, uomo ferito a colpi d'arma da fuoco

Ieri sera verso le 20 i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per una persona ferita d'arma da fuoco. Si tratta del 38enne Salvatore Antonio Zinno, napoletano, già noto alle forze dell'ordine.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che l'uomo mentre era in via de Lavinaio a bordo del proprio scooter sia stato avvicinato da due persone, anche loro a bordo di uno scooter, che in un tentativo di rapina hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. La diagnosi: «Colpi d'arma da fuoco gamba sinistra con foro ingresso e uscita al terzo medio, gamba destra ferita arma fuoco con proiettile ritenuto», prognosi 30 giorni; l'uomo è tuttora ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare. Non è in pericolo di vita. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto hanno portato al sequestro di 3 bossoli calibro 9.