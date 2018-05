Napoli, a spasso con una penna pistola: due giovanissimi bloccati dopo inseguimento

Sabato 12 Maggio 2018, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 13:13

Hanno tentato di scappare alla polizia, che li aveva notati in via Foria, ma dopo un inseguimento tra i vicoli si sono ritrovati la strada sbarrata dai carabinieri intervenuti in supporto. Bloccati, avevano una penna-pistola, carica e pronta a sparare. Emanuele Frenna, 18 anni, e Pasquale De Marino, 22 anni, sono stati arrestati la notte scorsa dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli con le accuse di detenzione e porto abusivo di arma clandestina con munizionamento e resistenza a pubblico ufficiale; sono stati rinchiusi nel carcere di Poggioreale.I due erano stati intercettati su un Sh intorno alle 4 all’angolo di via cesare Rosaroll ma, quando gli agenti avevano imposto l’alt, sono scappati nella Sanità, prima lungo via Vergini e poi imboccando via Cristallini, dove però si sono trovati davanti due pattuglie dei carabinieri che, sentite le sirene, erano intervenute chiudendo la strada ai fuggitivi; una volta in trappola, scendendo dallo scooter uno dei due ha lanciato via la “penna pistola”, recuperata e sequestrata.