Napoli, è pentito il 15enne della babygang: «Dovevo fermare i miei amici contro Arturo»

Martedì 10 Aprile 2018, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 10:47

Lo sguardo fisso sul monitor che trasmette le immagini dei movimenti suoi e degli amici in un pomeriggio non qualunque, l'atteggiamento di chi ha iniziato a prendere consapevolezza di quello che è accaduto e di ciò che ne conseguirà, la voce pacata. A.R. è il quindicenne arrestato venerdì scorso nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio di Arturo, lo studente accoltellato al torace e alla gola da un gruppo di quattro minorenni in via Foria il 18 dicembre scorso. «Sì, quello sono io» ha detto ai magistrati tenendo lo sguardo fermo sulle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi di via Foria in quel pomeriggio prenatalizio che ebbe un drammatico epilogo di violenza. A.R. ha ammesso, ha confessato. Il momento non è facile, inevitabilmente passa per la ricostruzione di dettagli, precisazioni, i nomi di chi era con lui. «Mi dispiace per quello che è successo. Ho capito di aver sbagliato a non intervenire per fermare i miei amici e aiutare quel ragazzo» avrebbe ammesso A.R. di fronte all'evidenza delle immagini in cui si è riconosciuto.