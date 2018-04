Sabato 28 Aprile 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era rimasto disoccupato e, da gennaio, usava violenza sulla madre per farsi consegnare i soldi. Mai una denuncia finché ieri sera, durante l’ennesima aggressione per ottenere 100 euro, la donna corre sul terrazzo e urla più forte che può: la sentono dalla strada e un commerciante della zona si affretta a chiamare il 112. Sul posto arrivano i carabinieri della stazione Vomero Arenella e rinforzi del reggimento Campania che salgono nell’abitazione dove si stanno consumando le violenze e bloccano l’uomo, 40enne del Vomero.Arrestato, dovrà rispondere di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni.