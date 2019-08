Pericolo gabbiani per gli aerei in volo: «Così li scacciamo da Capodichino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Agosto 2019, 08:30

Volatili e velivoli, la convivenza è sempre più delicata. Solo quattro giorni fa, un Airbus della Ural Airlines, dopo aver colpito in fase di decollo uno stormo di gabbiani, è stato costretto all'atterraggio di emergenza in un campo di grano nei pressi di Mosca. Tanta paura per un fenomeno che, se sottovalutato, può portare dei rischi. Restando in Italia, a Genova, Venezia e Roma, negli ultimi anni, in alcune circostanze sono stati assoldati dei falchi per allontanare i gabbiani, spesso sempre più grossi e affamati, a caccia di cibo e rifiuti nelle città costiere.