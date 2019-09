Napoli, permesso premio al killer del vigilante: verifiche sulla scorta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Settembre 2019, 07:00

Quella festa non era autorizzata. O meglio. Chi ha firmato il permesso premio a uno degli assassini del vigilante lo ha fatto senza sapere che c'era una tavola imbandita e delle candeline da spegnere; senza sapere che il detenuto stava lasciando il carcere per andare a festeggiare il suo 18esimo compleanno. È questa la spiegazione più plausibile del caso scoppiato a pochi giorni dal processo d'appello per la morte di Franco Della Corte, il vigilante massacrato un anno fa all'esterno della metropolitana di Piscinola.