Persa la posta del detenuto nel carcere di Secondigliano: da 17 anni attende i danni

Domenica 2 Giugno 2019, 09:00

Quando fu presentata la denuncia correva l'anno 2002. Era il 21 giugno quando un pacco, spedito da un detenuto del carcere di Secondigliano per far arrivare alla moglie e ai figli che lo aspettavano a casa giocattoli, fotografie e lettere, non fu consegnato e andò distrutto. La storia finì in tribunale e ancora è lì nonostante siano trascorsi diciassette anni dai fatti. La causa, infatti, intentata contro Poste italiane da Giampiero Sessa, il 46enne napoletano che durante la detenzione in carcere spedì il pacco per i suoi familiari, è ancora in corso, e ancora nella fase del giudizio dinanzi al giudice di pace. Tra una decina di giorni, salvo nuovi imprevisti, si dovrebbe entrare nel vivo dell'istruttoria con la testimonianza in aula di uno dei testi che Sessa, assistito dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, ha dovuto indicare al giudice che ha disposto la prova testimoniale per verificare il danno subìto dall'utente.