Napoli, mano spappolata a 14 anni: aveva raccolto un petardo

Il countdown per la notte di San Silvestro non è ancora cominciato ma Napoli ha già confermato un triste record. Si tratta del bilancio dei ferimenti da petardo che è iniziato in anticipo con il primo ricovero ospedaliero avvenuto mercoledì, 29 dicembre. La vittima di lesioni importanti ad una mano con perdita di alcune falangi e di metà pollice, è un 14enne di Acerra, trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Villa dei Fiori e,...

