Napoli, al prefetto petizione per un presidio permanente di legalità e sicurezza tra Vasto e piazza Garibaldi

Duecento firme raccolte in un'ora per chiedere sicurezza e legalità in una zona di Napoli, quella del Vasto, dove il degrado e la criminalità hanno preso il sopravvento: a consegnare ieri la petizione al prefetto di Napoli è stato l'avvocato Riccardo Guarino, presidente di “Rinascimento Partenopeo”.

«Le firme sono state raccolte durante un presidio al corso Novara grazie al lavoro dei coordinatori del territorio di “Rinascimento Partenopeo”, quali Paolo Lopomo, l'avvocato Gennaro Sanseverino e il segretario cittadino Leonardo Lasala» spiega un comunicato.

«Guarino ha rappresentato al prefetto l'idea di un presidio permanente di legalità e sicurezza nella zona Vasto-Garibaldi, evidenziando l'impegno dell'associazione divenuta punto di riferimento per le istanze di una fetta di città che non trova ascolto da parte delle istituzioni. Un impegno che la prefettura terrà in considerazione. Il presidente di “Rinascimento Partenopeo” si è confrontato, infatti, anche con il vicecapo di gabinetto del prefetto, la dottoressa Ilaria Carbone, responsabile proprio di ciò che accade nella IV Municipalità: “Rinascimento Partenopeo” è stato invitato a partecipare al prossimo tavolo di osservazione interistituzionale che avrà ad oggetto le problematiche della zona Vasto».

Commenta, inoltre, Guarino: «siamo molto felici che il prefetto ci abbia ricevuto ed abbia ascoltato le nostre istanze. Il nostro impegno non si ferma. Ci proponiamo da tempo di essere un ponte tra i cittadini e le istituzioni, così da dare un contributo fattivo per migliorare lo stato delle cose. Siamo lieti dell'invito a partecipare al tavolo di osservazione e porteremo le nostre idee, le nostre proposte nella speranza di migliorare la vivibilità della zona».