CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 27 Giugno 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte il primo luglio la rivoluzione dei bus Anm. L'azienda riforma in via strutturale tutti i trasporti di superficie, all'insegna della razionalizzazione e della spending review. Il piano partirà in via sperimentale - abbinato e in parallelo all'orario estivo che prevede il taglio provvisorio e graduale di 18 linee tra luglio e agosto e la riduzione del 30% del servizio sulle altre ma, se funzioneranno, l'obiettivo è di farlo proseguire anche dopo settembre. Soppresse, ridotte o sostituite in via permanente decine di linee: nel complesso, passeranno dalle attuali 85 a 79 e saranno tagliati 130 km di rete cittadina. Stop alle linee doppione e a quelle che si sovrappongono con il metrò. Addio per sempre a C25, C41 C51, C66 e C96, sospese a tempo indefinito perché poco frequentate e redditizie tutte assieme trasportano 1.685 passeggeri al giorno (l'1% del totale) - già funzionanti a singhiozzo, peraltro, a causa dell'indisponibilità di personale. «In pensione», tra gli altri, anche R4 e R7, che avranno nuovi nomi e tragitti. Per raggiungere le fermate non più coperte si dovrà cambiare con altri mezzi. Le linee per il centro storico, già servito dal metrò e dalle funicolari, saranno ridimensionate per andare a potenziare i collegamenti in periferia, soprattutto nei quartieri orientali di San Giovanni, Barra e Ponticelli. Mentre per la Zona Ospedaliera sarà rafforzato il 143, trasformato in una navetta che farà la spola tra Cardarelli, Policlinico e Monaldi, affiancata dalla 741 di nuova istituzione, che partirà dai Campi Flegrei, con corse dirette sulla Tangenziale, con orari fissi, solo mattina e sera.