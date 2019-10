Napoli, ecco il piano sicurezza: telecamere sulla movida di Chiaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:00

I 600mila euro preparati nel 2016 dalla Regione per predisporre nuove reti di telecamere da destinare ai controlli di sicurezza, sono stati messi a frutto. Dovevano servire a dotare di occhi elettronici i quartieri di Chiaia, Scampia e Vomero, per adesso la maggior parte del lavoro è compiuta: sono alla fase dell'assegnazione i bandi per cinquanta telecamere a Chiaia e Scampia, quelle del Vomero arriveranno subito dopo. Nei giorni delle aggressioni e degli spari, la zona dei baretti di Chiaia finisce al centro dell'attenzione...