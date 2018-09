Giovedì 20 Settembre 2018, 12:11

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sottoposto a sequestro, nel comune di Marano di Napoli, una piantagione «indoor» di marijuana allestita all'interno di un'abitazione ed hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni per coltivazione di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Napoli-Poggioreale.A seguito di una attività info-investigativa nei confronti di un individuo che in più circostanze era stato notato con soggetti notoriamente dediti all'uso di sostanze stupefacenti, i finanzieri del gruppo di Pozzuoli hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'immobile usato dall'individuo. L'ispezione dei locali ha permesso di scoprire che una stanza sotterranea dell'appartamento, di circa 40 mq, era stata allestita a serra artigianale con 198 piante di canapa indiana di medio fusto, nonché un complesso impianto di illuminazione ed areazione usato per favorirne la crescita.Al termine dell'operazione, le fiamme gialle hanno sequestrato le piante, il locale, 350 grammi di sostanza stupefacente già essiccata e pronta per essere spacciata, tutti i dispositivi elettrici per creare artificialmente l'habitat ideale. Si tratta di 23 trasformatori, 19 lampade, 2 deumidificatori, 5 ventilatori e 2 filtri in carbonio.