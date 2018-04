Domenica 29 Aprile 2018, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolto in via Marano-Pianura da un pirata della strada, 40enne ricoverato al Cardarelli. I fatti intorno alla mezzanotte di ieri, nei pressi della caffetteria Morra. Il 40enne è stato centrato alle gambe da un'auto in corsa.L'uomo alla guida dell'autovettura non si è fermato per prestare soccorso e si è dileguato tra i tornanti a ridosso tra il comune di Marano e la collina dei Camaldoli. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118, allertato da alcuni residenti della zona. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.