Napoli, baby rapinatore ferisce guardia giurata con un pugno: il vigilante operato al cervello per emorragia cerebrale

Mercoledì 9 Maggio 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 11:07

Voleva rapinare una guardia giurata che rientrava a casa dal servizio. Voleva il denaro, ma quando il vigilante gli ha spiegato di non avere contanti, accennando anche una reazione, lo ha colpito con un pugno al volto. È accaduto ieri pomeriggio alle 18 in via vicinale san Donato, a Pianura. Protagonista dell'aggressione un minore (dovrebbe avere 16 anni): andato in fumo il colpo l'aggressore è fuggito.La guardia privata si è fatto medicare al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove gli era stata diagnosticata una ferita lacero contusa guaribile in sette giorni. Ma alle 21 l'uomo - rientrato a casa - si è sentito male. Trasportato al Cardarelli è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cervello. Quel pugno gli aveva provocato una vasta emorragia cerebrale. L'uomo è in gravi condizioni. Indaga la polizia.