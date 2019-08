Martedì 6 Agosto 2019, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 06-08-2019 20:47

Rapina e paura in via Pablo Picasso, a Pianura. Alle 18.30 un malvivente ha fatto irruzione in un negozio di alimentari e ha minacciato una dipendente con una pistola: il titolare, 51 anni, è intervenuto per difenderla ed è stato colpito alla testa con il calcio dell'arma. Il bandito è fuggito con l'incasso; indagano i carabinieri.