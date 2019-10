Napoli, giubbotti antiproiettile nascosti nell'androne di un palazzo

Venerdì 11 Ottobre 2019, 17:18

Gli agenti del Commissariato Pianura, durante un’ attività di polizia giudiziaria, si sono recati in via Evangelista Torricelli per verificare la presenza di armi e droga.I poliziotti hanno ispezionato l’androne di un palazzo e hanno notato un’intercapedine, celata da un pannello di legno, dove hanno rinvenuto e sequestrato 2 giubbotti antiproiettile.