Napoli, vivere con l'incubo della pioggia: «Pianura come Sarno, fiumi di fango dai Camaldoli»

Lunedì 29 Luglio 2019, 15:13

Frane, dilavamenti e oltre 200 metri cubi di fanghi che cadono liberamente lungo il costone roccioso. Questo lo scenario che si presenta, ad ogni pioggia, ai cittadini che vivono tra la collina dei Camaldoli e l’area Nord Est di Pianura. Una situazione al limite che da anni mette in pericolo le abitazioni a valle e lungo la via Vicinale dei Monti. Proprio per questo il vicepresidente dell’VIII Municipalità, Salvatore Passaro, ha scritto alla Protezione civile, al Comune e alla Regione, per segnalare quanto continua ad accadere: fiumi di fango e frammenti di roccia che si staccano di continuo franando a valle, strade allagate e impercorribili per pedoni e mezzi di soccorso, un pericolo costante che minaccia i cittadini a ogni temporale che si abbatte sulla città.«Non possiamo continuare così – spiega Passaro – c’è bisogno di intervenire in maniera risolutiva. Nessuno di quelli a cui ho scritto, però, mi ha risposto. Sono in attesa di un riscontro da parte di chi è deputato a tutelare la salute pubblica. A ogni pioggia gli abitanti dei Camaldoli, e ancora di più di Pianura, sono in pericolo. Le abitazioni a valle sono minacciate dai centinaia di metri cubi di fango che corrono liberamente per il vallone finendo in strada».Ancora adesso, camminando su via Monti, si possono osservare i cumuli di fango ammassato ai limiti della carreggiata. Spesso gli abitanti della zona, intervengono per liberare la strada, con pale e scope. Ma non basta. Dal Comune, il presidente della commissione ambiente Marco Gaudini, fa sapere che progetti sulle reti fognarie dei Camaldoli sono già stati studiati con attenzione.«Il nostro obiettivo – afferma Gaudini – è salvaguardare la vita di chi potrebbe essere investito dai fiumi di fango. Per questo stiamo cercando la soluzione migliore per rendere sicuro il vallone che sovrasta Pianura. Ci sono numerose attività in relazione ai lavori fognari della zona alta dei Camaldoli, temi che abbiamo trattato anche in commissione ambiente ma che necessitano di implementazione e in alcuni casi di revisione. La tutela dal dissesto idrogeologico deve essere una priorità soprattutto a tutela di un'area che ha visto numerosi interventi urbanistici connotati da una presenza abusivismo che ha ulteriormente pregiudicato l'equilibrio della zona».