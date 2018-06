Napoli choc: litiga con i genitori, scappa di casa dalla finestra e precipita

Domenica 3 Giugno 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 14:29

È precipitata dalla finestra ed è caduta al suolo, dal primo piano di una palazzina in via parroco Simeoli, a Pianura. Una 19enne napoletana, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Cardarelli intorno alle 21 di ieri sera, per i traumi riportati nell’impatto contro il marciapiede.La ragazza stava cercando di allontanarsi dalla propria abitazione, scavalcando di nascosto la finestra della sua stanza dopo un litigio con i genitori che le avevano vietato di uscire. Le sue condizioni, nonostante si sia temuto il peggio, sono ottime e la giovane ricoverata ha riportato solo lievi escoriazioni e traumi sul corpo.