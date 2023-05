La Cassazione riapre il processo a carico di Marco Nonno. Sono stati i giudici della prima sezione penale ad accogliere le richieste del pg di Napoli, disponendo la trasmissione degli atti a Napoli, in vista di un nuovo processo in Corte di appello.

In sintesi, lo scorso anno, l’ex consigliere regionale Marco Nonno era stato assolto in appello dall’accusa di devastazione, reato per il quale in primo grado era stato condannato a otto anni di reclusione. Al termine del processo di appello, dunque, assolto dall’accusa di devastazione, mentre gli è rimasta addosso la condanna a due anni per resistenza a pubblico ufficiale.

Da allora, la Procura generale ha fatto ricorso per Cassazione, che ha dato ragione alla pubblica accusa. Ora gli atti torneranno a Napoli, dove una nuova Corte di Appello dovrà esprimersi in relazione al reato più grave, quello della devastazione. I fatti risalgono al 2007, quando Pianura insorse contro la riapertura della discarica.