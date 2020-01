Non contestano la legittimità degli abbattimenti, ma il modo con cui sono stati allontanati dalle proprie attività commerciali. Sono decine gli esercenti di Pianura che in queste ore, sono stati invitati a sgomberare i locali che occupavano da anni. Ascensoristi, meccanici, panettieri e barbieri che adesso dovranno pensare a nuove soluzioni lavorative.

I box in cui svolgevano le loro attività sono abusivi e già domani, non saranno altro che un ricordo.

«Non eravamo a conoscenza della gravità della situazione - dichiarano - anche perché pochi gironi fa abbiamo pagato l’ultimo pigione. Siamo stati ingannati e presi alla sprovvista, senza avere il tempo di pensare a come fare fronte allo sgombero. Siamo d’accordo agli abbattimenti, ma avremmo voluto un preavviso che non c’è mai stato».

Una situazione difficile insomma, ma necessaria per il ripristino della legalità in un territorio segnato da anni di abusivismo.

«Era necessario - afferma il consigliere della IX Municipalità Pasquale Strazzullo - procedere a questi abbattimenti. Ma a questo punto vorremmo capire come è possibile che questi esercenti abbiano ottenuto, in questi anni, autorizzazioni commerciali e sanitarie. Come mai questi controlli non sono avvenuti prima e quanto ancora c’è da fare in zona? Tutte domande che necessitano di risposte immediate e necessarie a ripristinare l’ordine e la regolarità del commercio in questo quartiere».

