Degrado a Napoli, cittadini invasi dai topi a Pianura: «Basta, intervenga l'Asl»

Invasione di topi in via Campanile, angolo via Parmenide, a Pianura. Ratti grossi come conigli che si arrampicano sulle decine di sacchetti di immondizia che la gente continua a sversare all’interno di un terreno abbandonato, divenuto di fatto una discarica abusiva. Un evidente pericolo igienico-sanitario per i cittadini, che hanno addirittura girato dei video per denunciare lo scempio. «Non possiamo più nemmeno avvicinarci alle campane della differenziata - tuonano i residenti - perché i topi fuoriescono da una recinzione divelta e arrivano in strada. Abbiamo paura per i nostri figli, ma nonostante le segnalazioni a chi di dovere fino ad oggi nessuno è intervenuto».

LEGGI ANCHE Caldoro: «Sui migranti Pd-5 Stelle mettono a rischio la salute dei campani»

«In tanti vengono solo a fare campagna elettorale», lamenta un altro cittadino nel filmato diffuso sui social. A segnalare la problematica all’Asl è stato Giorgio Birra, capogruppo PD alla IX Municipalità: «Il problema proviene da un terreno in mezzo ai palazzi che non è edificato ed è recintato. Però dato che ai lati ci sono le campane per la raccolta differenziata, ma c’è gente che vi deposita la spazzatura, ecco che c’è stata questa proliferazione di ratti. Gli abitanti della zona sono in rivolta, abbiamo fatto diverse segnalazioni all’Asl, ma la situazione non è migliorata, anzi col caldo è peggiorata». L’area in questione si trova ai confini con la stazione Trencia della Circumflegrea. Il proprietario del terreno già in passato era stato diffidato per la bonifica e la pulizia, ma tutto è ripiombato nel degrado. Nella zona tra l’altro è in vigore il “porta a porta” per carta, umido e indifferenziato, mentre per plastica e vetro ci sono le campane, dove però la gente continua a sversare di tutto alimentando la presenza dei topi. «Chiederemo ad Asia di togliere le campane a ridosso dell’area - dice Birra - perché non sono sufficienti e i cittadini non vi conferiscono i rifiuti differenziati. Inoltre questo scempio è motivo di continue risse tra i residenti e chi viene da altre zone. La soluzione? Passare alla raccolta a cinque frazioni e rimuovere quelle campane. Solo così risolveremo il problema».

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA