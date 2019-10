Martedì 8 Ottobre 2019, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Capuana un giovane che discuteva animatamente con una persona anziana e contestualmente ne ostacolava il passaggio. I poliziotti, dopo averlo bloccato, hanno accertato che il giovane, lasciando intendere di essere armato, stava tentando di rapinare la vittima.L’uomo, condotto presso gli uffici del commissariato, è stato riconosciuto quale autore di una rapina perpetrata poche ore prima in via Alessandro Poerio, ai danni di un giovane studente universitario al quale aveva asportato la somma di 65 euro. Davide Spadatratta, 31enne napoletano sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato arrestato per tentata rapina ed indagato per rapina.