Napoli, finge di degustare prodotti tipici e ruba l'incasso del mercatino

Giovedì 18 Aprile 2019, 13:02

Gli agenti della Squadra Mobile Sezione Criminalità Diffusa hanno arrestato Giovanni Pagano, di 34 anni, responsabile del reato di furto aggravato.In questi giorni piazza Dante è occupata da un mercatino adibito alla vendita di prodotti gastronomici tipici. Ed è stato al suo interno che è avvenuto il furto. Pagano si è avvicinato ad una delle bancarelle e, con la scusa di voler degustare alcuni alimenti, ne ha invece approfittato per infilare le mani in una scatola adibita a cassa, rubando 115 euro.La scena non è sfuggita ai Falchi della Squadra Mobile, che, in servizio di controllo del territorio per contrastare i reati predatori, sono intervenuti bloccando in flagranza il Pagano.