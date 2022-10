Napoli piazza Garibaldi, girava su una bici rubata: denunciato 25enne

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un uomo a bordo di una bici elettrica che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato.

I poliziotti, inoltre, hanno accertato che la bici aveva il nottolino di accensione danneggiato e, insospettiti, hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso di due smartphone e di un tablet di cui non ha saputo giustificare la provenienza. L’uomo, un 25enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ricettazione nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.