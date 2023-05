Napoli, piazza Garibaldi: droga e banconote false, denunciato 18enne

Ieri notte gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Garibaldi, all’angolo con via Poerio, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di una bustina contentente circa un grammo di marijuana e tre involucri contenenti circa 0,5 grammi di cocaina; inoltre, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto 7950 euro in banconote risultate false.

Un 18enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.