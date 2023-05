Napoli: armato di bottiglia e tagliacarte nella galleria di piazza Garibaldi, ​inseguito e preso dagli agenti

Gli agenti del Commissariato Vicaria–Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi della galleria commerciale di piazza Garibaldi per una segnalazione di una persona molesta con in mano una bottiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo segnalato brandire una bottiglia di vetro e lo stesso, alla loro vista, l’ha lanciata contro di loro per poi darsi alla fuga; gli agenti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato in via Pica trovandolo in possesso di un tagliacarte della lunghezza di 15 cm.

L.S., 30enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose.