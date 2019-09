Napoli, blitz dei vigili a piazza Garibaldi: rimossi rifiuti e masserizie abbandonate

Giovedì 12 Settembre 2019, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina gli agenti dell’unità operativa tutela emergenze sociali della polizia municipale, guidata dal capitano Sabina Pagnano, hanno effettuato intervento a tutela dei clochard che avevano trascorso la notte in prossimità della Stazione Centrale e nel contempo si è provveduto a rimuovere grossi quantitativi di rifiuti e masserizie abbandonate con l’ausilio del personale Asia.I clochard sono stati informati delle strutture comunali di assistenza. L’iniziativa, coordinata e promossa dagli assessori ai giovani con delega alla polizia locale Alessandra Clemente, ai diritti e alla coesione sociale Laura Marmorale e dall’assessore all’igiene Urbana Raffaele Del Giudice, è pianificata in sinergia con la Municipalità 2 e 4 e rientra nel piano dall’amministrazione comunale per il rilancio e la cura di piazza Garibaldi interessata dagli importanti lavori di riqualificazione.