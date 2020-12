Napoli, Piazza Garibaldi: scippa la borsa ad una donna, denunciato

Ieri mattina gli agenti del Nucleo Scorte dell’Ufficio di Gabinetto, transitando in via Giuseppe Pica, hanno udito delle urla ed hanno visto una donna che stava rincorrendo due ragazzi.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato in via Silvio Spaventa uno dei due recuperando la borsa della vittima mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

Il giovane, un 15enne di Casalnuovo di Napoli, è stato denunciato per furto con strappo ed affidato ai genitori.



