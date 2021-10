Napoli, piazza Garibaldi: sorpresi in auto con una pistola, un arresto e una denuncia

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Garibaldi un’auto con a bordo una coppia ed hanno rinvenuto, in una borsa sotto il sedile lato passeggero, una pistola Viking con 14 cartucce calibro 9.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo era beneficiario di un permesso premio poiché già detenuto presso la casa circondariale di Secondigliano per reati contro la persona. Luigi Candia, 41enne napoletano, è stato arrestato per porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione, mentre la donna, una 37enne napoletana, è stata denunciata per ricettazione.