Napoli, piazza Mercato terra di nessuno: lancio di blocchi di cemento, decine di auto danneggiate

Numerosi e ingenti danni alle auto in piazza Mercato a Napoli. I residenti infatti hanno segnalato la presenza di in uomo scalzo che ha lanciato nella notte blocchi di cemento danneggiando i parabrezza. Probabilmente, a provocare i danni, è stato un extracomunitario con problemi psichici.

«Abbiamo allertato le forze dell’ordine dell'ordine - dichiara il consigliere regionalen dei Verdi Francesco Borrelli - e anche avvisato l’assistenza sociale ed Asl nel caso il soggetto in questione necessiti di cure ed assistenza immediate. Chiediamo alla cittadinanza di non intervenire in maniera impropria ed incauta ma di avvertire immediatamente le forze dell’ordine nel caso si avvistasse l’uomo».

«Ci siamo accorti dei danni questa mattina - raccontano alcuni commercianti della zona - e pensavamo che fosse caduto qualcosa dai balconi, ma poi ci siamo accorti che erano numerose le auto danneggiate ed abbiamo subito capito che erano azioni mirate. Bisogna stare attenti, la zona è frequentata da numerosi bambini».